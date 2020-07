Diocesi: Gaeta, al monastero di San Magno i “Giorni giovani” per under30

Sono in programma dal 7 al 9 agosto al monastero di San Magno a Fondi (Lt) i “Giorni giovani”, promossi dagli uffici di Pastorale giovanile e di Pastorale scolastica dell’arcidiocesi di Gaeta insieme alla Fraternità dell’antico monastero, acquisito e restaurato dalla Regione Lazio e undici anni fa affidato all’arcidiocesi di Gaeta. “Come in cielo, così in terra” è il tema dell’iniziativa, rivolta a persone dai 18 ai 30 anni. “Questa esperienza rappresenta un tempo dedicato ai giovani, che viene organizzato dalla Fraternità del monastero di San Magno da alcuni anni – spiega al Sir don Francesco Contestabile, direttore del servizio di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Gaeta –. Quest’anno, in mancanza di un tempo di incontro, pensiero e formazione per i giovani durante l’estate, abbiamo visto nella collaborazione la via più fruttuosa”. La formula scelta per il fine settimana è quella residenziale, con un limite di partecipazione fissato a quaranta persone, per rispettare le norme regionali anti-Covid. “Sarà un viaggio lungo un weekend per attraversare cielo e terra, sicuri che al cielo interessa la terra e alla terra interessa il cielo”, prosegue don Contestabile. “Nei tre giorni, i partecipanti vivranno arte, musica, lavoro e altre dimensioni stimolanti in forma di laboratorio, accompagnati da esperti che li renderanno protagonisti”, conclude.