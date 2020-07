Diocesi: Camerino, nel pomeriggio l’inaugurazione a Ussita del Centro di comunità donato da Papa Francesco

Sarà inaugurato oggi, sabato 25 luglio, alle 18, il nuovo Centro di comunità di Ussita, donato da Papa Francesco, cui sarà intitolata la nuova struttura. Era stato l’arcivescovo Francesco Massara ad annunciare, il 16 giugno 2019, giorno della visita a Camerino del Pontefice, la sua volontà di donare questo Centro a uno dei paesi del maceratese più colpiti dal sisma. Adesso la struttura è stata realizzata. Si trova, in località Fiuminata, vicino al parco Ruggeri, ed è stata costruita anche grazie all’arcidiocesi di Bologna. Il progetto di quella che sarà una “casa di comunità” è stato realizzato dall’ingegner Carlo Morosi per Engeeniring Minnucci Associati, mentre la ditta che ha compiuto i lavori è stata la M.I.C. srl Gruppo Gravina.

Ringraziando il Papa e tutti i benefattori che hanno contribuito alla realizzazione del Centro, mons. Massara afferma che “la ricostruzione materiale non può prescindere dalla ricostruzione dei cuori delle persone”. “Credo che l’inaugurazione di questo spazio rappresenti una occasione di gioia e di rinascita per l’intera popolazione. È un atto di generosità che accende una luce su un tessuto sociale profondamente ferito, con l’obiettivo di rinsaldare le relazioni umane e consolidare lo spirito di comunità. Una struttura che diventa strumento per favorire il ritrovarsi delle persone, affinché dall’incontro possano nascere momenti di serenità, di gioia, di preghiera”.