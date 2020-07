Diocesi: Alife-Caiazzo, i giovani si incontrano per il Perdono di Assisi

I giovani della diocesi di Alife-Caiazzo tornano ad incontrarsi e lo fanno per la prima volta dopo il lockdown nell’appuntamento organizzato per loro dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile insieme alla Comunità francescana di Santa Maria Occorrevole che ha sede a Piedimonte Matese, su Monte Muto. L’appuntamento è per il 1° agosto, l’occasione è il Perdono di Assisi attraverso i riti religiosi per i quali è concessa l’indulgenza plenaria, chiesta nel lontano 1216 da san Francesco a Papa Onorio III. Lo scenario e il tema dell’incontro, riferisce il settimanale della diocesi “Clarus”, saranno “francescani” in tutto, e la condivisione di questo momento con la comunità dei frati, che accoglie il Noviziato interprovinciale, non può che rendere ancor più intenso e più vicina l’esperienza di fede vissuta da Francesco, poi fatta dono a tutti con la sua testimonianza, nella povertà e nella carità. “Perdonati da Te”, è il tema dell’evento. “Torniamo a guardarci negli occhi e a pregare insieme, a condividere la mensa”, commenta don Paolo Vitale, responsabile del servizio per la Pastorale giovanile, “l’esperienza del Perdono di Assisi, per molti dei nostri giovani sarà la prima volta… Ecco perché viviamo come dono e con gratitudine la possibilità di viverla in questo luogo, guidati dalla locale comunità francescana”.