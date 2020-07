Società: Biagio Conte riprende da Londra il suo pellegrinaggio “per portare nell’Europa e nel mondo un messaggio di pace e speranza”

“Sento nel cuore di continuare il Santo Viaggio: il Buon Dio mi invita a portare nell’Europa e nel mondo il prezioso messaggio di pace e di speranza, affinché questa società malata possa essere liberata e risanata dai tanti mali e dalle cosiddette dipendenze negative (dell’alcool, delle droghe, delle sigarette, del gioco e delle scommesse e da quelle mode che offendono il corpo)”. Così Biagio Conte, il missionario laico palermitano, annuncia la ripresa da Londra del cammino che sette mesi fa proprio in Inghilterra aveva vissuto l’ultima tappa prima dell’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria per il coronavirus Covid-19.

“Sento nel cuore di continuare le penitenze per il bene di questa umanità e preziosa e amata società”, aggiunge Conte. “Il coronavirus ha provato duramente questa società e ha rallentato il cammino, adesso riprendo partendo da Palermo con l’aereo (ieri sera ore 21.46), con un compagno di viaggio, per arrivare a Londra e da lì inizia il cammino a piedi nella nazione dell’Inghilterra dove 7 mesi fa ero arrivato dopo un lungo percorso nel cuore dell’Europa passando dalle sedi del Parlamento Europeo”.

Questa notte, i due pellegrini, sono stati accolti a Londra e stamattina presto, giorno dedicato a san Giacomo il Maggiore patrono dei pellegrini, iniziano il Santo Viaggio a piedi per l’Inghilterra, che continuerà anche in altre nazioni.

“Sento di incontrare ogni cittadino di ogni nazione, città e paese per portare un messaggio di speranza, di conforto, di fratellanza”, assicura il missionario: “Tutti insieme per migliorare le nostre vite e costruire una società più giusta”.