Ue: la Germania prepara la presidenza semestrale. “Insieme per la ripresa dell’Europa”. Priorità a economia, coesione sociale e Brexit

Presentazione del logo della presidenza semestrale tedesca del Consiglio dei ministri Ue

“Insieme per la ripresa dell’Europa” è il motto che guiderà il semestre tedesco di presidenza dell’Ue che si aprirà il 1° luglio prossimo. E sarà proprio il rafforzamento dell’Ue come “attore sovrano di solidarietà” in Europa e sul piano internazionale uno dei principali obiettivi del semestre, come delineato in una prima riunione informale dei ministri e dei segretari generali dei ministeri degli affari esteri degli Stati membri dell’Ue. Dovranno chiudersi le partite sul bilancio pluriennale dell’Ue, così come quella delle relazioni future con il Regno Unito. Protezione dell’ambiente, digitalizzazione, coesione sociale, stato di diritto e ruolo dell’Ue nel mondo saranno gli altri grandi filoni di lavoro. Oggi intanto il Goethe-Institut lancia, per la presidenza tedesca del Consiglio dell’Ue, cinque progetti europei dedicati alla diversità dell’Europa, che si inseriscono in un programma culturale che è “europeo, perché è meglio creare una cultura comune lavorando insieme sul futuro”, è digitale e dà voce ai giovani, “perché solo con loro si può plasmare un futuro europeo”. I cinque progetti sono “Cucina europea”, poiché la cucina rappresenta “comunità, incontro e ospitalità”; “Generazione A = algoritmo” che esplora il mondo dell’intelligenza artificiale; “#Oekoropa”, una competizione giovanile sul tema del viaggio; “Raccontami dell’Europa”, dieci confronti tra giovani e meno giovani in dieci Paesi europei che entreranno negli “Archivi europei delle voci”; “The vanishing wall”, un’installazione interattiva (www.eu2020.de/).