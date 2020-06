Consiglio d’Europa: premio coesione sociale al cioccolato di Hedona (Croazia), impresa dolciaria che impiega principalmente persone con disabilità

Uno dei prodotti di Hedona d.o.o.

Il premio per la coesione sociale 2020 della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa è stato assegnato a Hedona d.o.o., un’impresa sociale croata che produce cioccolato e dolciumi e che impiega principalmente persone con disabilità. A questa realtà andranno 25mila euro “per il suo contributo straordinario, innovativo ed efficace alla coesione sociale”, si legge nella motivazione formulata dalla giuria composta da cinque giudici indipendenti e presieduta da Snežana Samardžić-Marković, direttore generale della democrazia al Consiglio d’Europa. Tra le 84 candidature, sono stati identificati sette progetti finalisti (da Croazia, Francia, Grecia e Turchia), “tutti straordinari”, ma Hedona d.o.o. è stata scelta perché funziona con un “modello economico che incorpora effetti sociali concreti, vale a dire l’inclusione delle persone con disabilità” e perché l’iniziativa può essere facilmente replicata in altri Paesi europei, ha spiegato Samardžić-Marković. Per il governatore della Ceb Rolf Wenzel “è incoraggiante vedere il numero e la diversità dei progetti che contribuiscono al benessere sociale nei nostri Paesi membri”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 novembre prossimo a Strasburgo.