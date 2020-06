Coronavirus Covid-19: Commissione europea, “garantire la fornitura di medicinali sicuri e a prezzi contenuti”

La Commissione europea avvia oggi una consultazione pubblica online sulla strategia farmaceutica per l’Europa. “Elaborata in seguito alla pandemia di Covid-19, la strategia orienterà il programma ‘Ue per la salute’ proposto di recente e si allineerà al programma di ricerca e innovazione Orizzonte Europa”. L’obiettivo perseguito, spiega la Commissione, è “garantire la fornitura di medicinali sicuri e a prezzi contenuti in Europa per rispondere alle esigenze dei pazienti e sostenere l’industria farmaceutica europea affinché mantenga il ruolo di innovatore e di leader mondiale”. La consultazione durerà tre mesi e le domande verteranno su temi cruciali quali l’autonomia strategica e la produzione di medicinali, l’accesso a medicinali a prezzi contenuti, l’innovazione, la sostenibilità ambientale e le sfide sanitarie. Stella Kyriakides, commissaria per la salute, ha dichiarato: “La strategia farmaceutica per l’Europa è un pilastro della nostra politica nel settore della salute per i prossimi cinque anni e grazie a questa consultazione tutte le parti interessate hanno l’opportunità di aiutarci a definirla. Invito le associazioni di pazienti, l’industria, le autorità pubbliche, il mondo accademico e il pubblico a contribuire. Con questa strategia, che presenterò entro la fine dell’anno, risponderemo alle sfide che la pandemia di Covid-19 ha accentuato e a tutti i problemi strutturali relativi alla disponibilità e ai prezzi dei medicinali come pure all’autonomia strategica dell’Unione nel settore farmaceutico”. La consultazione durerà 13 settimane, fino al 15 settembre 2020, e il relativo questionario è accessibile sul sito EUSurvey (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUPharmaStrategy).