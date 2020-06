Diocesi: Gaeta, un video messaggio e una maratona radiofonica per gli studenti che affronteranno l’esame di maturità

“È il tempo che separa lo studio dall’esame lo spazio più bello e prezioso dell’avventura chiamata esame di maturità”: è affidato alle parole e alla voce di don Francesco Fiorillo, responsabile della fraternità del Monastero di San Magno di Fondi (Lt), il video augurale degli uffici di Pastorale scolastica e Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Gaeta per gli studenti che si preparano a vivere l’esame di maturità. “Voi siete già sulla strada della maturità, nell’interessarvi delle poche cose che contano davvero: l’amicizia, l’amore, la vita”, prosegue il messaggio, che si intreccia con musica e immagini evocative. Triplice è la richiesta ai giovani: “Continuate a insegnarci quanto vale avere amici, voi che dello stare insieme vivete l’unica rivoluzione possibile su questo pianeta. Insegnateci ancora una volta che l’amore è quel che resta. Continuate a dirci con la vostra giovinezza che la vita non va capita ma vissuta”. Dopo aver ricordato la forza di un’opera immediata e insieme complessa come “M’illumino d’immenso” di Ungaretti, il messaggio si conclude con un “grazie” ai giovani “per la vostra maturità. Voi ragazzi non siete il futuro del mondo ma il presente. Vogliono farvi tacere, voi gridate. Siate forti come la vita, dolci come l’amore, leggeri come l’amicizia”. Intanto oggi, 16 giugno, vigilia dell’inizio degli esami di maturità, l’emittente dell’arcidiocesi di Gaeta, Radio Civita InBlu, ospita una maratona radiofonica dedicata ai maturandi, con le testimonianze di studenti, professori e dirigenti scolastici.