Terremoto Centro Italia: Amatrice, presentato il progetto del Centro “Pio Cretaro”

È stato presentato nei giorni scorsi ad Amatrice il progetto dell’edificio polifunzionale “Pio Cretaro”, giovane che nel 2005 fu premiato come “Il bambino più buono d’Italia”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Impre.Do Srl, Associazione nazionale alpini (Gruppo Abruzzi, Sezione Amatrice) e Opera nazionale del Mezzogiorno d’Italia che hanno commissionato allo Studio Tecnico Re_Store la progettazione di uno spazio destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il borgo. Con i suoi 330 metri quadrati divisi in più livelli, la struttura ospiterà la sede dell’Associazione nazionale alpini di Amatrice, la Protezione civile locale e il Centro operativo comunale. L’opera sarà realizzata interamente in acciaio e legno con una forte impronta bioedile. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”, ha affermato don Cesare Faiazza, segretario generale dell’Opera nazionale per il Mezzogiorno. Don Faiazza ha spiegato come l’area del Don Minozzi, in una cui parte sorgerà la struttura, sia stata creata, nell’immediato dopoguerra, per dare rifugio ai figli rimasti orfani, affinché potessero tornare nella società con la dignità di un titolo di studio. Oggi, il progetto che vede la rigenerazione degli edifici nel segno della Casa Futuro, come in passato vuole far sì che si possa limitare lo spopolamento, assicurando un vita dignitosa a chi rimane.