Coronavirus Covid-19: Perù, campagna condivisa tra Conferenza episcopale e Fondazione Telethon per combattere la fame. Venerdì maratona musicale on line

La Fondazione Telethon Perù, che solitamente organizza un evento annuale di raccolta fondi per la riabilitazione di centinaia di bambini della clinica di San Juan de Dios, si mette a servizio di tutti i peruviani e particolarmente di coloro, sempre più numerosi, che patiscono una situazione di povertà, unendosi all’iniziativa “Date loro da mangiare”, promossa dalla Conferenza episcopale peruviana (Cep). L’obiettivo della campagna, che ha come slogan “Per un Perù senza fame”, è quello di distribuire generi alimentari, attraverso la rete della Caritas e delle parrocchie, alle famiglie più vulnerabili di tutto il Paese. Attraverso le donazioni si potranno, per esempio, mantenere cento mense parrocchiali, distribuite nelle 46 giurisdizioni ecclesiastiche peruviane, per un totale di 10mila persone coinvolte.

La campagna condivisa tra Telethon e la Chiesa peruviana è partita ieri e si protrarrà fino al 19 giugno, data in cui si svolgerà l’evento centrale: una maratona ininterrotta di musica e spettacolo di 5 ore attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube di Telethon Perù. Alla campagna hanno aderito diversi personaggi famosi e volti noti della televisione peruviana. Al concerto di venerdì parteciperanno anche il cantante messicano Yuri e gli spagnoli Rozalén e Raphael.