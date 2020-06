Sviluppo sostenibile: Unicef, oggi “The World’s Largest Lesson” su YouTube per sensibilizzare bambini e giovani sui 17 obiettivi globali

Durante il lockdown, Unicef ha collaborato con alcuni partner al Project Everyone e World’s Largest Lesson in vista di uno speciale dal vivo, “The World’s Largest Lesson” (La lezione più grande del mondo), una video lezione che sarà trasmessa per la prima volta oggi alle 17 su Unicef’s YouTube Channel, con la partecipazione di esperti Onu e giovani attivisti. La lezione sarà proposta sulle piattaforme YouTube Live e #AtHome. Obiettivo dell’inizitiva presentare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile a bambini e giovani ovunque e unirli in azione per porre fine alla povertà estrema, combattere le disuguaglianze e le ingiustizie, affrontare i cambiamenti climatici entro il 2030. Ai tre segmenti della lezione – strutturata come conversazione tra esperti Onu, giovani attivisti e studenti – intervengono tra gli altri la vice segretaria generale Onu, Amina Mohammed, la direttrice esecutiva di Unicef, Henrietta Fore; l’Unicef Goodwill Ambassador Millie Bobby Brown; Tedros Adhanom, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, e alcuni studenti da Argentina, Repubblica Ceca e India. Al centro dei lavori educazione, salute e futuro dell’attivismo giovanile.