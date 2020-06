Pastorale salute: Cei, il 19 giugno webinar sulla “cura dei curanti” con don Angelelli

Si terrà venerdì 19 giugno, dalle 15 alle 17, il quarto webinar formativo e di aggiornamento proposto dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei. A svolgere il tema “La cura pastorale dei curanti” sarà il direttore dell’Ufficio don Massimo Angelelli. I destinatari, si legge nella presentazione, sono cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, ministri straordinari della Comunione, operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli Uffici e delle Consulte diocesane di pastorale della salute. Le lezioni saranno fruibili online. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi online. Il giorno del corso verrà inviato via mail il link per accedere alla piattaforma per partecipare alla videoconferenza. Per maggiori informazioni sull’offerta formativa webinar proposta dall’Ufficio Cei è possibile consultare il sito web salute.chiesacattolica.it oppure inviare un’e-mail a salute@chiesacattolica.it.