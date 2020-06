Emofilia: Osservatorio malattie rare, al via servizio online “L’esperto risponde” per risolvere dubbi dei pazienti anche sul Covid-19

L’emofilia è una malattia emorragica rara originata da difetti genetici che determinano la carenza di specifici “fattori della coagulazione”, proteine che hanno un ruolo di primaria importanza nel normale processo di coagulazione del sangue. A causa di ciò, le persone affette da questa patologia sono soggette a sanguinamenti, spontanei o dovuti a traumi, che si verificano più spesso a livello di muscoli e articolazioni ma che possono manifestarsi in tutto l’organismo: sanguinamenti che, se non adeguatamente trattati, possono portare anche a gravi conseguenze. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, in Italia i pazienti emofilici sono più di 5mila: di questi, più di 4mila risultano affetti da emofilia A, la forma più diffusa della malattia, mentre i restanti da emofilia B. A tutte queste persone è dedicata la nuovissima sezione de “L’esperto risponde”, il servizio di consulto online realizzato da Osservatorio malattie rare (Omar). Da oggi, infatti, il dott. Matteo Nicola Dario Di Minno, del Dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università “Federico II” di Napoli, è a disposizione dei pazienti con emofilia per rispondere alle loro domande e risolvere eventuali dubbi e interrogativi legati all’attuale pandemia di Covid-19. “L’emofilia è una patologia emorragica congenita e il suo impatto sulla qualità della vita dei pazienti è rilevante”, spiega Di Minno, aggiungendo che il suo coinvolgimento nel sevizio “L’esperto risponde” ha l’obiettivo di “facilitare la condivisione delle informazioni tra medico e paziente, rendendola un aspetto fondamentale nella gestione dell’emofilia”.

Per poter usufruire del servizio, completamente gratuito, è sufficiente recarsi sul sito web di Omar, alla pagina de “L’esperto risponde” dedicata all’emofilia, seguire le istruzioni e inviare il proprio quesito compilando l’apposita scheda. La risposta sarà pubblicata direttamente online, nella stessa pagina.