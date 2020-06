Stati generali: Natili Micheli (Cif), “esperti hanno mai fatto incursione nella vita reale delle donne? Necessario consultare associazioni femminili”

“Gli esperti hanno mai fatto una incursione nella vita reale delle donne o piuttosto si sono rapportati soltanto sulla letteratura ampia e diversificata delle politiche per promuovere la parità di genere?”. È il provocatorio interrogativo posto da Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), a seguito della presentazione del piano Colao avvenuta ieri nella seconda giornata di “Progettiamo il Rilancio”, gli Stati generali in svolgimento a Villa Pamphilj, a Roma. “Sarebbe stato forse necessario – evidenzia Natili Micheli – che le associazioni femminili, che da più di mezzo secolo si spendono perché la vita reale delle donne diventi il soggetto politico di cambiamento della società italiana più che oggetto di analisi e di valutazioni destinate al macero come la carta che le contiene, fossero state consultate”.