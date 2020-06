Diocesi: Genova, mercoledì la messa di saluto del card. Bagnasco, la diretta anche in streaming

Mercoledì 24 giugno, alle 17, nella cattedrale di San Lorenzo il card. Angelo Bagnasco, amministratore apostolico della diocesi di Genova, celebra la messa di saluto alla diocesi e alla città. In cattedrale i 200 posti disponibili saranno riservati a sacerdoti, diaconi, seminaristi, autorità civili e militari, mentre nella basilica di Carignano (200 posti) e nella chiesa di Santa Zita (200 posti) sarà montato un maxischermo per permettere ai fedeli lì convenuti di unirsi alla celebrazione in cattedrale.

Al termine della celebrazione eucaristica in San Lorenzo, il cardinale, dal portone della cattedrale, impartirà la benedizione alla città, al porto e al mare con le ceneri di San Giovanni Battista. Poi, si recherà nelle due chiese per un breve saluto di persona ai fedeli.

L’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali realizzerà la diretta streaming della messa in cattedrale, visibile su www.chiesadigenova.it e su www.ilcittadino.ge.it, e mette a disposizione, per le emittenti interessate, il segnale per la diretta.