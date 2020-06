Austria: mons. Lackner (Salisburgo) nuovo presidente della Conferenza episcopale. Succede al card. Schönborn

© Kathpress/Paul Wuthe

Il cardinale di Vienna Christoph Schönborn, dopo 22 anni, lascia la guida della Conferenza episcopale austriaca. Al suo posto, oggi, i vescovi austriaci, riuniti a Mariazell per l’assemblea plenaria, hanno eletto come loro presidente l’arcivescovo di Salisburgo Franz Lackner. Al suo fianco, per i prossimi sei anni, ci sarà un vicepresidente, il vescovo Manfred Scheuer. Un comunicato rende noto che “sia Lackner sia Scheuer hanno ricevuto la maggioranza dei due terzi dei voti richiesta nel primo scrutinio”. Il card. Schönborn, che ha compiuto 75 anni, aveva già annunciato a marzo la sua indisponibilità a un nuovo mandato. Ma l’elezione era stata rimandata a motivo della pandemia. Intervistato dall’agenzia dei vescovi Kathpress, il cardinale ha parlato dei 22 anni di presidenza come “anni in parte anche molto difficili, a motivo di conflitti e scandali, ma anche di un tempo in cui molte cose sono cresciute nel silenzio”. Mons. Lackner ha espresso l’intenzione di voler vivere il suo mandato per “rafforzare la cooperazione fraterna tra i vescovi austriaci” e allo stesso tempo per “portare le preoccupazioni, i bisogni, ma anche le speranze e le visioni della Chiesa in Austria a livello di Chiesa universale”, anche “difendendole”.