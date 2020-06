Coronavirus Covid-19: Porto-Santa Rufina, domani videoconferenza su “Salute e pastorale” con don Angelelli (Cei)

“Convivere con il Covid–19: salute e pastorale. Le prospettive della Chiesa italiana” è il tema scelto dall’Ufficio di pastorale della salute di Porto-Santa Rufina per proporre uno spazio di riflessione e di condivisione su come ripartire nel tempo della pandemia. Nell’incontro che si svolgerà online, in programma domani, mercoledì 17 giugno alle 17, sulla piattaforma Webex, il diacono Michele Sardella, responsabile dell’Ufficio della diocesi, dialogherà con don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale Cei. La videoconferenza è rivolta a parroci, operatori di pastorale della salute, ministri straordinari, operatori Caritas, operatori sanitari, cappellani ospedalieri, e quanti sono interessanti. “Un’iniziativa preziosa, resa possibile grazie alla disponibilità di don Angelelli, che offre il suo tempo in un momento in cui l’attività pastorale sanitaria richiede una sua presenza continua su più fronti”.