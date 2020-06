Sanità privata: Aris e Cimop, siglata intesa per rinnovo contratto nazionale personale medico di istituzioni gestite da enti religiosi

Raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i medici dipendenti da strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali gestite da enti e congregazioni religiose. Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) e Cimop (Confederazione italiana medici ospedalità privata) hanno siglato l’accordo questa mattina. Lo riferisce un comunicato dell’Aris precisando che il nuovo contratto entrerà in vigore successivamente alla ratifica dei rispettivi organi deliberanti. L’accordo giunge al termine di un confronto che si è protratto per oltre due anni. “Un accordo molto complesso e innovativo – si legge nel comunicato – la cui disciplina normativa, attraverso l’introduzione della qualifica dirigenziale, realizza una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro dei medici della sanità privata con quello dei medici del Ssn”.

Il nuovo contratto – che ha un campo di applicazione molto ampio essendo applicabile ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato – si riferisce al periodo 2020-2023 e produrrà effetto dalla data di stipula del Ccnl definitivo. I nuovi valori tabellari decorreranno dal prossimo 1° luglio. Inoltre, al fine di risarcire i lavoratori del disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo, sarà riconosciuta una somma una tantum (esente da imposizione) di 2.500 euro, da erogare in due tranches con le retribuzioni di agosto 2020 e novembre 2020.

Numerose le novità contenute nel nuovo contratto. Tra le altre, l’inquadramento del personale medico dipendente come dirigente con conferimento di incarichi in relazione alle diverse responsabilità, una nuova regolamentazione dell’esclusività, la possibilità di svolgere attività libero professionale al di fuori dell’orario di lavoro, secondo particolari modalità.