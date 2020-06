Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Conte, “non abbandoniamo lavoratori”. Maturità 2020, domani al via

Stati generali. Conte, “non abbandoniamo lavoratori”

“A differenza di altri governi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ieri sera, in un incontro con la stampa, in diretta streaming, in occasione della seconda giornata degli Stati generali. “Vogliamo riformare gli ammortizzatori sociali e cassa integrazione: vogliamo riformare uno strumento che si è rivelato farraginoso”, ha spiegato Conte. “Alle opposizioni dico: potremo rimanere con diversità di posizione e di idee, ma non raccogliere il nuovo invito rende la democrazia italiana un po’ singolare. Se poi vogliono scegliere loro il luogo non c’è problema, ma rifiutare il confronto rende il sistema democratico singolare”.

Coronavirus. Italia, contagi in calo, 303 in 24 ore, l’85% in Lombardia

Cala ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 303 casi rispetto a domenica, quando si era registrata una crescita di 338. Il dato è stato offerto ieri sera dalla Protezione civile. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259 in più, pari al 85,5% del totale dei nuovi casi. Il numero dei casi totali, dall’inizio dell’epidemia, è arrivato a 237.290. Oltre alla provincia di Bolzano sono 8 le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.

Maturità 2020. È tutto pronto, insediate 13mila commissioni

Per la maturità 2020 è tutto pronto, domani, 17 giugno, inizia il maxi orale per gli studenti. “Stamattina (ieri per chi legge, ndr) tornano a scuola i docenti delle classi quinte del secondo grado – ha scritto ieri la ministra Lucia Azzolina -, si riuniscono le commissioni d’esame. Un primo rientro dopo il lockdown. Resto convinta che fosse giusto mantenere gli esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. Oggi la scuola comincia a ripopolarsi. È un primo segnale di ritorno alla normalità”. “Voglio ringraziare tutti i commissari e presidenti di commissione che accompagneranno i maturandi in queste giornate”, ha postato la ministra su Facebook. “Ora lavoriamo per settembre con l’obiettivo di riportare tutti in classe”, ha concluso Azzolina.

Cultura. Morto il filosofo Giulio Giorello. Conte, “l’Italia perde un grande pensatore”

È morto a Milano a 75 anni il filosofo Giulio Giorello: era nato nel capoluogo lombardo il 14 maggio del 1945. Era stato allievo di Ludovico Geymonat ed è stato il suo successore nella cattedra di Filosofia della Scienza all’Università statale milanese. Era stato ricoverato per il coronavirus circa un mese fa al Policlinico da cui era stato dimesso da una decina di giorni. Negli ultimi giorni la sua situazione era peggiorata. Si era sposato tre giorni fa con la sua compagna Roberta Pelachin.

Caso Maddie. Procura tedesca ai genitori, “è morta”

I procuratori tedeschi hanno scritto ai genitori della piccola Madeleine (Maddie) McCann comunicando loro di avere “prove concrete” della sua morte. Lo scrive il Daily Mail, spiegando che non sono state rivelate le circostanze del decesso per non mettere a repentaglio l’inchiesta del procuratore Hans Christian Wolters sul principale sospettato, Christian Brueckner. “Capisco i genitori ma se riveliamo maggiori dettagli possiamo compromettere l’indagine”, ha detto Wolters, “non possiamo dire come è morta poichè è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo spiegando loro perchè pensiamo lo sia”. La piccola Madeleine è scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di 3 anni. “Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa”, ha precisato il procuratore Wolters.