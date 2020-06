Istituto Jacques Délors: domani due seminari on line su Consiglio europeo e ruolo delle città nell’Ue

L’Istituto Jacques Délors, think thank europeo la cui sede è a Parigi, propone due seminari on line nella giornata del 17 giugno: il primo guarda al prossimo Consiglio europeo per tratteggiarne i “risultati e le opportunità potenziali”. Ospite d’onore sarà Clément Beaune, consigliere speciale per l’Europa del presidente della Repubblica francese, e sotto la lente sarà l’appuntamento dei capi di Stato e di governo del 19 giugno. Con lui dialogheranno Pascal Lamy, ex direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio e presidente emerito dell’istituto Jacques Delors. Lo stesso giorno un secondo appuntamento verterà invece sulle città europee e la loro “preparazione per un futuro propizio e resiliente”. “In un momento di de-contenimento e transizione ecologica, le città europee devono, più che mai, essere resilienti di fronte alle pandemie e in grado di preservare le condizioni ambientali essenziali per la nostra salute e sicurezza”, spiegano gli organizzatori. Nel webinar saranno affrontate “le questioni energetiche, abitative e di mobilità, fondamentali per risolvere le crisi sanitarie ed economiche legate a Covid-19 ed essenziali per il rapido sviluppo di un’Europa sostenibile e resiliente”. Introdurrà i lavori Jan Polcher, copresidente del comitato scientifico del Global Energy and Water Exchanges (Gewex); interverranno Thomas Pellerin-Carlin, direttore del Jacques Delors Energy Center, Rodolphe Deborre, direttore del Rinascimento ecologico di Rabot Dutilleul, Anna Deparnay- Grunenberg, membro del Parlamento europeo, Thomas Matagne, presidente e co-fondatore di ecov.fr, e Adelheid Byttebier, consigliere responsabile della mobilità per la città di Schaerbeek (Belgio). Per partecipare: https://institutdelors.eu/evenements/