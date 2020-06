Diocesi: Lamezia Terme, mons. Schillaci dimesso dal Gemelli di Roma. Ora convalescenza in Sicilia

Il vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, è stato dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma “dove nelle scorse settimane era stato sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia vascolare per la sostituzione dell’aorta toracica”. ne dà notizia in una nota stampa la diocesi lametina. “In questo periodo ha effettuato il percorso di riabilitazione previsto e le sue condizioni sono migliorate. Nelle prossime ore Schillaci raggiungerà la Sicilia dove proseguirà con la riabilitazione e trascorrerà il periodo di riposo in famiglia”. Mons. Schillaci ha rivolto “un pensiero di riconoscenza a tutti coloro i quali lo stanno accompagnando con la preghiera in questo particolare momento: i presbiteri, le religiose, i religiosi, il laicato”. Un ringraziamento particolare – si legge ancora nella nota – poi, mons. Schillaci lo ha rivolto al primario Massimo Massetti, al dottore Gianluca Comerci ed al personale sanitario del Gemelli “per l’amorevolezza che hanno dimostrato in questo periodo di degenza”.