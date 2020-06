Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, superati gli 80mila morti, oltre 11mila sono nella Panamazzonia, quasi un milione e 700mila contagiati

Sfiora quota 1 milione e 700mila il numero totale dei contagiati nell’area dell’America Latina e dei Caraibi, con oltre 80mila vittime, secondo la ricognizione quotidiana del Sir sui dati ufficiali. Il dato preciso è di 1.699.340 persone finora accertate e di 81.476 morti. Ieri in Brasile i nuovi casi ufficiali sono stati ancora una volta oltre i 20mila, con circa 600 vittime.

È stato aggiornato al 15 giugno anche il bilancio complessivo relativo alla Panamazzonia, curato dalla Repam. I casi confermati nella regione, che si estende in 8 Paesi, sono 292.260, con 11.081 decessi.

Questo, in dettaglio, il bilancio dei principali Paesi: Brasile 891.556 positivi e 44.118 decessi, Perù 232.992 e 6.860, Cile 179.436 e 3.362, Messico 150.264 e 17.580, Colombia 53.063 e 1.726, Ecuador 47.322 e 3.929, Argentina 32.785 e 854, Repubblica Dominicana 23.271 e 605, Panama 21.422 e 448, Bolivia 19.073 e 632.