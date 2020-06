Università: Campus Biomedico Roma, esenzione tasse per studenti più meritevoli che si iscrivono a corsi di laurea magistrale

Copertura totale delle tasse universitarie e possibilità di attività formative e di ricerca aggiuntive nei laboratori dell’università accanto ai dottorandi. Si chiama percorso di eccellenza il programma che l’Università Campus Biomedico di Roma offre agli studenti che decidono di iscriversi a corsi di laurea magistrale delle Facoltà dipartimentali di ingegneria e scienze e tecnologie per l’uomo e l’ambiente.

C’è tempo fino al 20 giugno per compilare la domanda online ed entrare in graduatoria sulla base del punteggio assegnato. A fare la differenza sarà la media degli esami sostenuti durante la triennale e i crediti formativi. Possono iscriversi già da ora i più meritevoli, ovvero coloro che hanno una media di almeno 27/30 e meno di 45 crediti formativi universitari da conseguire oltre alla tesi.

Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana, scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera, ingegneria biomedica, ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile e ingegneria dei sistemi intelligenti sono i cinque corsi di laurea magistrale offerti dall’Università Campus Biomedico di Roma che creano figure professionali altamente specializzate e che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro.

Per ogni corso di laurea l’Ateneo mette a disposizione due borse di studio a copertura totale delle rette universitarie, nonché dieci destinate alla nuova opportunità formativa in ingegneria dei sistemi intelligenti, nata quest’anno per creare figure professionali necessarie e richieste dal mondo produttivo per accompagnare le trasformazioni digitali.