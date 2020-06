Corpus Domini: Lecce, mons. Seccia impartirà la benedizione eucaristica alla città dal sagrato del duomo

Si svolgerà domani, festa del Corpus Domini, alle 19 nella cattedrale di Lecce, la celebrazione eucaristica per la consegna degli olii santi da parte dell’arcivescovo Michele Seccia. In base alle disposizioni vigenti in materia di coronavirus Covid-19, potranno prendere parte alla funzione tre persone per ogni parrocchia in rappresentanza della intera comunità. Non potendosi svolgere l’annuale processione eucaristica per via della pandemia in atto, subito dopo la Comunione, tutta l’assemblea presieduta dal vescovo, si radunerà in adorazione con l’esposizione solenne dell’Eucarestia. In seguito mons. Seccia si porterà sul sagrato della cattedrale di Lecce e impartirà la benedizione eucaristica, affidando al Signore l’intera comunità cittadina e diocesana e chiedendo che tutto il popolo santo, che qui vive, possa far suo e vivere lo stile dell’amore donato che trova nell’Eucarestia il suo modello più alto. Dopo la benedizione verranno consegnati gli olii per i sacramenti ai sacerdoti rappresentanti di tutte le parrocchie della diocesi.