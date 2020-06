Politica: vescovi pugliesi, dallo “stare al balcone” all’impegno per il bene comune

In vista delle elezioni della nuova Consigliatura regionale (la data è in corso di definizione), la Commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace e custodia del creato – presieduta dall’arcivescovo metropolita di Taranto, mons. Filippo Santoro – ha preparato una nota che offre spunti per un discernimento sull’attuale situazione socio-economica della Regione Puglia perché tutti possano – si legge nel documento – “giungere più consapevoli a questo importante momento per la nostra democrazia”. “È quanto mai urgente passare, per dirla con Papa Francesco, dal ‘balconear’, cioè dallo stare a guardare dal balcone a giudicare tutto e tutti, all’impegno concreto, ‘sinfonico’, senza nessuna forma di demagogia per il bene comune a vantaggio della nostra amata Puglia”, si legge nel testo. I punti nodali del documento sono tutti di urgente attualità: a cominciare dal lavoro che – insieme alla difesa dell’ambiente – ha una trattazione più ampia vista l’emergenza prodotta dal Covid-19, al tema della Xylella, alla sanità, alla crisi del turismo e alla grave questione della criminalità organizzata. “In un lavoro comune si può offrire una speranza fondata a tutti gli sforzi per un presente e un futuro migliore della nostra Regione”, la proposta dei vescovi pugliesi.