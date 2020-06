Parlamento Ue: omicidio George Floyd, razzismo e violenza approdano in emiciclo. Venerdì summit su Next Generation Eu

(Foto SIR/Parlamento europeo)

Si prepara una settimana intensa a Bruxelles. Dal 17 al 19 giugno si riunisce l’Europarlamento in plenaria, mentre lo stesso 19 giugno è fissato il Consiglio europeo che affronterà decisioni importanti per la risposta economica alla crisi generata dalla pandemia (Next Generation Eu, Quadro finanziario pluriennale). Al Parlamento approderà fra l’altro il tema del razzismo, che sta attraversando il mondo intero, Europa compresa, con manifestazioni in numerose città. “La violenza della polizia contro gli afroamericani e le proteste antirazziste negli Stati Uniti e nell’Ue saranno al centro di un dibattito, che si concluderà venerdì con una risoluzione”, spiega l’ufficio stampa dell’Eurocamera. “I deputati discuteranno mercoledì con i rappresentanti del Consiglio e della Commissione il razzismo, la discriminazione e la violenza della polizia spesso affrontati da minoranze come quelle di origine africana”. La sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo ha già tenuto un dibattito il 5 giugno sulla situazione negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. La plenaria adotterà dunque una risoluzione che riassumerà le opinioni dei deputati.