Diocesi: Cesena, nel pomeriggio in cattedrale apre la camera ardente per il vescovo emerito Lino Garavaglia. Martedì i funerali

Mons. Lino Garavaglia con Papa Francesco. A lato del Santo Padre, mons. Lino Pizzi e mons. Douglas Regattieri

Verrà aperta nel pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, a Cesena, la camera ardente per il vescovo emerito Lino Garavaglia deceduto ieri all’età di 93 anni. Verrà allestita nella cappella della Madonna del Popolo, all’interno della cattedrale; l’ingresso sarà consentito dalle 17.30.

Lunedì 15 giugno, alle 20,30, sempre in cattedrale, il vescovo Douglas Regattieri guiderà il Rosario meditato in suffragio di monsignor Garavaglia. Il funerale verrà celebrato martedì 16 giugno, alle 10, in piazza della Libertà, a Cesena. Poi la salma verrà tumulata nella tomba di famiglia, a Mesero, in provincia di Milano.