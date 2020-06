Corpus Domini: Bolzano, domani il vescovo Muser presiede in duomo una messa trilingue

Domani, domenica 14 giugno, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, celebrerà una messa trilingue nella solennità del Corpus Domini, alle 9, nel duomo di Bolzano, con accesso contingentato e il rispetto delle prescrizioni di legge. Quest’anno, non si svolgerà la tradizionale processione nel centro storico.

Lunedì 15 giugno, a fine anno scolastico, il vescovo sarà in duomo a Bolzano alle 17.30 per un vespro con una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori. Il rito liturgico sarà trasmesso da Radio Sacra Famiglia-inBlu e anche in streaming video sulla pagina Facebook di Radio Grüne Welle.