Messaggio Papa Giornata mondiale poveri: mons. Fisichella, vaccino per Covid-19 “deve raggiungere tutti, non portare del bene a pochi”

foto SIR/Marco Calvarese

“Una scoperta non può essere fatta solo per portare del bene a pochi: una scoperta della scienza è come tale una conquista dell’umanità e deve essere capace di raggiungere tutti”. Così mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati in streaming durante la conferenza stampa di presentazione del messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei poveri, in programma il 15 novembre. Il riferimento è al tema del vaccino per il Covid-19, e in particolare su cosa si può fare per evitare che la corsa al vaccino non finisca per arricchire pochi a danno di tanti. Fisichella ha citato il caso del vaccino per sconfiggere l’Aids: “In alcuni Paesi sono stati trovati alcuni rimedi e terapie che però venivano venduti a prezzi impossibili, soprattutto nelle regioni dell’Africa che sono anche le più povere”. “Non può accadere, di fronte ai timori e alle attese che il mondo intero ha”, l’appello riferito al vaccino per il Coronavirus: “Siamo davanti a una pandemia, e non a un’epidemia. Ci troviamo dinanzi ad una situazione che tocca mondo intero: non può esserci una zona geografica privilegiata perché più ricca e altre che soffrono. Sarebbe un’ingiustizia, come dice il Papa, e si andrebbe a scontrare con il tema dell’immagine di Dio, che non conosce colore della pelle e quanto è il conto in banca. L’immagine di Dio è uguale per tutti e impressa su ogni u donna e bambino”. “Scienza e fede non si contrappongono, non possono contrapporsi, quando perseguono lo stesso obiettivo, il bene comune”, ha precisato Fisichella: “Il loro compito è dare una risposta all’umanità, ma lo fanno con modalità differenti. Anche la scienza ha bisogno di regole: non può esserci scienza che non abbia i suoi principi. Il contributo della fede è sollecitare il principio etico, quello che aiuta la scienza a scoprire che non può dare risposte per interessi parziali, o per interessi che possono agevolare solo alcune realtà o aree geografiche. Il principio etico richiama al bene comune”.