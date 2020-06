“A Sua Immagine”: 13 e 14 giugno. Testimonianza di Maria Grazia Cucinotta, Vangelo con fra Daniele Randazzo e speciale dedicato al “Corpus Domini”

Uno speciale dedicato alla festa del “Corpus Domini”, la testimonianza dell’attrice Maria Grazia Cucinotta devota a sant’Antonio da Padova e il Vangelo della domenica commentato da fra Daniele Randazzo. Sono questi i temi e gli ospiti delle due puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 13 e domenica 14 giugno; il programma in onda da oltre vent’anni è realizzato dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 13 giugno alle 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti incontra l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, che racconta la sua vita, la sua carriera, il suo rapporto con la fede, in particolare la sua devozione per sant’Antonio da Padova, che si celebra proprio il 13 giugno. “È il santo a cui mi sono affidata fin da piccola – sottolinea la Cucinotta – e con cui sono cresciuta. Ancora oggi, quando ho un problema, una preoccupazione, dico una preghiera a sant’Antonio”.

Alle 16.15 lo spazio “Le ragioni della speranza”, dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana fra Daniele Randazzo, frate del Terzo ordine regolare di San Francesco e parroco di Santa Maria della Salute a Primavalle a Roma, ricorda l’impegno di frati e suore nella periferia romana accanto ai poveri e ai bisognosi.

Alla festa del Corpus Domini è dedicato lo speciale talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 14 giugno in diretta alle 11.25 su Rai Uno. Ne parleranno con la conduttrice Lorena Bianchetti, fra Daniele Randazzo (Terzo ordine regolare di San Francesco), don Davide Banzato (Comunità Nuovi Orizzonti) e Alessandro Lardani, che porta la sua testimonianza familiare da Orvieto, ricordando la morte della sorella Elisa, scomparsa prematuramente durante il parto della quarta figlia. Entrambi si sono convertiti grazie al miracolo eucaristico.

Conclude come di consueto l’appuntamento domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta, alle 12, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.