Polonia: i vescovi concluderanno il 14 e 15 giugno le celebrazioni del centenario di Karol Wojtyla

L’episcopato polacco, che a causa della positività al Sars-CoV-2 di alcuni fra i suoi membri ha dovuto rinviare la sessione plenaria programmata in questi giorni a Varsavia, ha comunque deciso di commemorare, com’era stato previsto, il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. Le celebrazioni inizieranno domenica 14 giugno a Cracovia con una liturgia nel corso della quale terrà l’omelia il card. Stanisław Dziwisz, già segretario particolare di Wojtyła. Alla celebrazione religiosa seguirà, presso il santuario di Giovanni Paolo II a Białe Morza di Cracovia, un concerto di musica classica. Lunedì 15 giugno i vescovi si recheranno al santuario di Kalwaria Zebrzydowska, particolarmente caro al Papa polacco, per partecipare poi a Wadowice alla celebrazione presso la basilica di Maria Vergine, la parrocchia natia del futuro pontefice. Lì l’omelia sarà tenuta dal presidente della Conferenza episcopale polacca e arcivescovo di Poznan, mons. Stanisław Gądecki. In Polonia, dove il 90% di abitanti secondo le ultime analisi del Centro studi dell’opinione pubblica (Cbos) si dichiara credente, la devozione a Giovanni Paolo II è profondamente radicata nella società.