Coronavirus Covid-19: Ragusa, dal 15 giugno riprendono le attività pastorali. Al via anche i Grest. Mons. Cuttitta, “la comunità cristiana si rimette in movimento”

Tre mesi dopo lo stop, il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, con un decreto che entrerà in vigore lunedì 15 giugno, consente la ripresa delle attività pastorali (catechesi parrocchiali e iniziative di gruppi, associazioni, movimenti e oratori), nonché le attività e gli incontri formativi diocesani e vicariali. “Occorrerà, naturalmente, continuare a garantire il rispetto della distanza di sicurezza e le altre misure igieniche e di contenimento”, spiega una nota della diocesi, nella quale si precisa che “a rimanere vietate restano le processioni, per le quali è di fatto impossibile garantire il divieto di assembramento, mentre le celebrazioni della Confermazione sono rinviate. Prime confessioni e Prime Comunioni potranno, invece, essere programmate a partire dal 15 settembre”.

“La graduale ripresa delle attività pastorali – dichiara mons. Cuttitta – consente alla comunità cristiana di rimettersi in movimento. Da un lato, infatti, è importante raccogliere la sfida – anche creativa – di sfruttare al massimo le opportunità consentite dalle attività adesso possibili, con un occhio di particolare riguardo verso i bambini e gli adolescenti. Dall’altro, l’attuale e protratta impossibilità di svolgere attività e iniziative, molto care alla religiosità del popolo cristiano, alimenterà il desiderio di tornare al più presto a viverle con devozione rinnovata e rafforzata”.

Da lunedì 15 giugno sarà dunque possibile la realizzazione di Grest, Centri estivi e Campi estivi per minori da parte di parrocchie, associazioni e movimenti. Consentiti anche ritiri, incontri residenziali e campi di più giorni per gli adulti; incontri pubblici, convegni e raduni sempre nel rispetto delle normative nazionali, regionali e locali e delle autorità di pubblica sicurezza. Sarà inoltre possibile riprendere le visite ai malati da parte dei ministri straordinari della Comunione.