Povertà educativa: Umbria, parte il progetto “Art.Labs” per contrastare la dispersione scolastica

Dall’Umbria parte il progetto “Art.Labs” (Azioni per rafforzare e sviluppare talenti e limitare l’abbandono scolastico), selezionato e finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che punta ad accrescere nei ragazzi e nelle ragazze l’interesse per la cultura, mettendo in campo una serie di laboratori creativi. “La dispersione scolastica è un fenomeno enormemente diffuso: l’Italia è al quarto posto tra i Paesi dell’Unione europea per numero di giovani che rinunciano agli studi. L’attuale pandemia e il ricorso alla didattica a distanza, hanno fatto emergere in maniera palese le disuguaglianze che esistono tra i ragazzi. Il 30% dei bambini e ragazzi tagliati fuori dalla didattica on line, hanno mostrato con chiarezza come esista una realtà parallela di esclusi dal mondo dell’educazione”, ricorda una nota. “Art.Labs” nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, stimolando la creatività dei ragazzi e delle ragazze, uscendo dai percorsi più formali, tracciati dalla scuola, attivando laboratori di lettura, urban art, soundscape, arti digitali e un laboratorio di percussioni/coro&orchestra. Il progetto punta a far vivere l’ambiente scolastico come luogo inclusivo, non ostile, un luogo in cui potersi sperimentare, scoprire interessi e passioni, oltre che appropriarsi di capacità e sviluppare competenze trasversali.

Il progetto si articola in azioni che seguono due direzioni: una quella rivolta ai ragazzi e alle ragazze, l’altra rivolta a educatori, insegnanti, famiglie, ma anche cittadini comuni, affinché possano divenire una “comunità educante”, attraverso percorsi formativi che affrontano tematiche legate all’adolescenza, che vanno dai conflitti emotivi adolescenziali e come gestirli al meglio, al cyberbullismo, alla lettura come strumento cognitivo per lo sviluppo dei ragazzi, alla sessualità e come affrontarla con gli adolescenti.

“Art.Labs” è un progetto ideato dal gruppo Forma.Azione e promosso dall’Istituto comprensivo Perugia 5, in partenariato con altre 25 realtà umbre tra enti pubblici e soggetti impegnati nel Terzo settore.