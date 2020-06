Diocesi: mons. Raspanti (Acireale) ai maturandi, “abbiate a cuore la vostra preparazione per acquisire competenza”

“Chiedo a tutti voi di avere a cuore la vostra preparazione perché il futuro vostro e della nostra Nazione potrà essere davvero buono se ognuno di voi con competenza e passione si prepara a svolgere il lavoro, la professione che domani potrà intraprendere”. Lo afferma il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, in un videomessaggio rivolto agli studenti che nei prossimi giorni affronteranno l’esame di Maturità.

Dopo aver ricordato ai maturandi che era in programma di “incontrarci sia a Giarre che ad Acireale con voi” ma per via dell’emergenza sanitaria non è stato possibile, il vescovo coglie l’occasione per “augurare a tutti voi un bell’esame, un bel momento, una chiusura di questa fase della vostra vita della scuola serena, fiduciosa. E che apra davvero a voi una nuova fase, piena di impegno e di prospettive” anche se, rileva mons. Raspanti, “diventa sempre più difficile” perché “il Paese e la società purtroppo non mettono al centro dell’attenzione proprio voi giovani e il vostro inserimento nel mondo del lavoro e nel mondo degli studi”. Il vescovo ricorda ai maturandi come “ci vuole competenza, ci vuole lealtà poi. Ma soprattutto – ribadisce – la competenza che potrete acquisire studiando a fondo, potendo così domani raccogliere delle belle soddisfazioni per voi e le vostre famiglie, per i vostri professori e per tutta la società”. “La Madonna vi possa proteggere e accompagnare nell’estate che vi auguro serena e rilassante”, l’augurio finale di mons. Raspanti, per essere “pronti alla nuova battaglia che per molti di voi sarà l’università e per altri cercare di entrare nel mondo del lavoro o trovare qualche attività. Auguri a tutti e buon esame!”.