Diocesi: Viterbo, oggi l’apertura del nuovo centro pastorale nella parrocchia dei Santi Valentino e Ilario a Villanova

Saranno aperti oggi, vigilia del Corpus Domini, i nuovi locali per il ministero pastorale nel complesso parrocchiale dei Santi Valentino e Ilario nel quartiere di Villanova a Viterbo, finanziati tra l’altro con fondi Cei 8xmille. Il vescovo Lino Fumagalli presiederà una messa alle 18.30 e a seguire ci sarà la cerimonia di apertura degli spazi parrocchiali e verrà scoperta una targa. “È un momento di gioia e di grazia, perché dopo sette lunghi anni di lavori si conclude felicemente un progetto che ha coinvolto Cei, diocesi e parrocchia – racconta al Sir il parroco, don Emanuele Germani –. Quasi 3,5 milioni di euro sono stati spesi per la costruzione della chiesa e del nuovo centro pastorale, per rendere un servizio sempre più prezioso ai fedeli ma anche alle nuove generazioni”.





L’apertura permetterà alla parrocchia di usare i nuovi ambienti in questo tempo di emergenza per le necessità pastorali, anche se l’inaugurazione con la visita agli ambienti e la festa con i fedeli si terrà a fine di settembre, quando si spera che le restrizioni saranno meno pesanti. Dal momento che la chiesa può contenere solo 110 persone in base alle norme legate all’emergenza sanitaria, i fedeli potranno seguire in diretta streaming la celebrazione sui canali diocesani Youtube e Facebook. “La parrocchia è la grande famiglia dei figli di Dio, che cresce in unità intorno a Cristo. Mi auguro che gli sforzi compiuti possano offrire a tanti la possibilità di incontrarsi e condividere momenti di riflessione, preghiera e festa”, conclude il parroco della chiesa dei Santi Valentino e Ilario.