Stati generali: Conte, “non ci accontentiamo di ripristinare una normalità, vogliamo migliorare il Paese”. “Non sprecheremo nessun euro per il rilancio”

“Una giornata che è stata davvero molto utile, un confronto che promette molto bene”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di “Progettiamo il Rilancio”, gli Stati generali ospitati da oggi a Villa Pamphilj, a Roma. Parlando ai giornalisti, il premier ha confermato che “lavoreremo intensamente per il Paese. Ci rendiamo conto del momento storico, della grande responsabilità che abbiamo e faremo in modo di non sprecare nessun euro ma che sia per il rilancio effettivo del Paese”. “Non ci accontenteremo di ripristinare una normalità”, ha annunciato Conte, sottolineando che “l’Italia purtroppo da vari lustri aveva un gap, era indietro nella crescita economica. Vogliamo migliorare il nostro Paese, le nostre performance” ma “non guardiamo solo alla crescita economica, vogliamo coniugarla con uno sviluppo realmente sostenibile”. Il premier ha anche auspicato un confronto con le forze di minoranza: “C’è stato un rifiuto dell’iniziale invito ma noi siamo sempre aperti e offriremo un’ulteriore possibilità di questo confronto se mai al termine di questa consultazione nazionale”.

“L’Italia – ha confermato il premier – è in prima linea sul fronte della ricerca, delle terapie, dei vaccini. Il progetto di ricerca a cui parteciperemo è uno dei più promettenti”.