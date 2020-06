Diocesi: Bologna, le celebrazioni presiedute dal card. Zuppi nel fine settimana

Il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, conferirà il ministero dell’Accolitato domenica 14 giugno alle 17.30 nella cattedrale di San Pietro durante la celebrazione della messa che avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. I candidati sono 19, di cui due riceveranno l’Accolitato in preparazione al diaconato mentre gli altri diventeranno accoliti permanenti. È compito dell’accolito, si legge in una nota diffusa dell’arcidiocesi, “curare il servizio dell’altare, aiutare il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della S. Messa. In caso di mancanza di ministri ordinari, l’accolito può anche distribuire la Comunione come ministro straordinario”.

L’arcivescovo, inoltre, alle 20.30 presiederà la Veglia di preghiera sulla tomba di padre Olinto Marella, nella chiesa della Sacra Famiglia di San Lazzaro di Savena, in preparazione alla beatificazione che si svolgerà domenica 4 ottobre. La veglia si svolge nel 138° dalla nascita di don Marella e sarà articolata in tre momenti dedicati a fede, speranza e carità. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in streaming sui canali YouTube e Facebook del settimanale televisivo diocesano “12Porte” e sul sito www.chiesadibologna.it.