Diocesi: Anagni, il 15 giugno riapre il santuario della Santissima Trinità a Vallepietra. Ingressi limitati e con prenotazione

Riaprirà a fedeli e pellegrini lunedì 15 giugno il santuario della Santissima Trinità a Vallepietra (Fr). “Un segnale di speranza che tutti aspettavano, una notizia importante in un momento di incertezza e scoraggiamento”, si legge in una nota della diocesi di Anagni-Alatri. Uno dei santuari più visitati del Lazio, raggiunto ogni anno da migliaia di pellegrini che ancora vi accedono a piedi in “compagnie”, è rimasto finora chiuso a causa della pandemia. A dare l’annuncio della riapertura è stato il vescovo di Anagni, mons. Lorenzo Loppa, che nella solennità della Santissima Trinità ha celebrato la messa nella cappella che conserva l’immagine su pietra delle Tre Persone a porte chiuse. “La riapertura sarà possibile grazie all’applicazione di importanti norme e dispositivi da rispettare, la più importante delle quali è la prenotazione della visita”, spiegano ancora dalla diocesi. All’indirizzo prenotoprima.it/santissimatrinita si potrà registrare la propria intenzione di recarsi al santuario, specificando se si vuole accedere solo per una visita o anche per partecipare all’Eucaristia, sempre con guanti e mascherina. Il numero massimo di accessi giornalieri è di 500 persone la mattina, dalle 8 alle 12.30, e altrettante di pomeriggio, dalle 13 alle 17. Per chi arriva al santuario in auto, il limite di persone è fissato a 5 per vettura, mentre per chi vi si reca a piedi il tetto è di 10 pellegrini per gruppo. Le prenotazioni, oltre a definire il numero di ingressi, garantiranno anche la tracciabilità in caso di successivi riscontri di positività al Covid-19.