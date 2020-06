Rai Due: Sulla Via di Damasco, il 14 giugno focus sulle sfide post-Covid per le imprese “etiche”

Degli scenari post Covid, di come le imprese affrontano le sfide di questa crisi economia, sulla scia del magistero di Papa Francesco, si occuperà la prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domenica 14 giugno, su Rai Due, alle 8.45. Ospite della conduttrice Eva Crosetta, la presidente di Banca Etica, Anna Fasano, prima donna a guidare questo istituto, che lavora per una finanza ad impatto positivo, al servizio dell’economia reale e non speculativa. Al centro del programma di Vito Sidoti le buone pratiche di imprenditori capaci di coraggio, di creatività, di reciprocità, come Livio Bertola, presidente Aipec, associazione che si richiama ai valori dell’Economia di Comunione. La solidarietà è la spinta di un’altra impresa controcorrente, quella della Locanda dei Girasoli, a Roma, gestita da ragazzi disabili. Durante il lockdown, hanno lavorato per gli “ultimi” con pizze a domicilio.