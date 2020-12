Siria: Save the Children, “73 bambini rimpatriati in Uzbekistan dai campi nel nordest del Paese. Ora urgente l’evacuazione dei casi medici più gravi”

“Il governo dell’Uzbekistan ha completato il rimpatrio di 98 persone, tra cui 25 donne e 73 bambini, dai campi di sfollati nel nordest della Siria. Questo dimostra che il rimpatrio di bambini stranieri dalla Siria continua ad essere possibile, quando c’è la volontà di farlo. La situazione nei campi è estremamente difficile. Non sono luoghi dove un bambino dovrebbe crescere. Ancora, purtroppo, vediamo regolarmente bambini che muoiono o che rimangono feriti; solo la scorsa settimana ad Al Hol hanno perso la vita due bambini in due differenti episodi”. Questo il commento di Sonia Kush, direttrice degli interventi in Siria di Save the Children.

“Invitiamo nuovamente i Paesi di origine ad aumentare gli sforzi per identificare le vie più sicure per il rimpatrio, in linea con il superiore interesse dei minori. E rinnoviamo anche il nostro appello per l’evacuazione e il rimpatrio dei bambini con problemi medici dal campo di Al Hol, dal campo di Roj e dalle altre località in Siria dove non è presente assistenza medica specializzata”, aggiunge Kush.