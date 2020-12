Immacolata: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “solo il peccato aliena veramente l’uomo”

“Maria, con la sua obbedienza al progetto di Dio, ci aiuta a comprendere che di fronte alla Verità, che è Dio, possiamo scegliere di essere come Maria, madre dei credenti. Lei, crede l’impossibile, non ha avuto relazioni con un uomo e avrà un figlio”. Così il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, nell’omelia per la festività dell’Immacolata, tenuta ieri nella basilica cattedrale.

Con la festa della Immacolata, ha proseguito il presule, “ricordiamo che soltanto il peccato aliena veramente l’uomo. Occorre recuperare la consapevolezza del peccato che il mondo ha smarrito o perso del tutto. Predomina infatti una generale indifferenza nei confronti di Dio. Passato di moda l’ateismo ideologico o esistenziale, si diffonde la cultura dell’indifferenza nelle affermazioni spesso ripetute ‘Dio non mi interessa’, ‘con Lui o senza di Lui io vivo bene’”.