Diocesi: Napoli, domani al Tribunale regionale cause santi sessione pubblica per don Scauda e Angela Iacobellis

Domani giovedì 10 dicembre, alle ore 10, nella cappella del palazzo arcivescovile in largo Donnaregina, a Napoli, liturgia del Parola presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe con l’apertura della prima sessione pubblica del Tribunale regionale campano per le cause dei santi, per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Raffaele Scauda, sacerdote (1872–1961) fondatore, a Torre del Greco, del santuario Maria SS. del Buon Consiglio e delle opere annesse.

Nella stessa sessione si tiene anche il processo di un presunto miracolo avvenuto per intercessione della serva di Dio Angela Iacobellis (1948–1961), con il giuramento dei componenti del Tribunale: presidente card. Crescenzio Sepe; giudice delegato don Francesco Rivieccio; promotore di Giustizia don Antonio Salvatore Paone; notai Antonietta Borriello e Vittorio Emanuele Cangiano; periti storici Antonio Salvatore Romano e Angela Sorrentino; periti teologi don Luigi Medusa e don Eduardo Scognamiglio; perito medico Giovanni Battista Rossi.

Postulatori: per don Scauda don Antonio Di Nardo e per Iacobellis padre Giuseppe Guerra.

A causa dell’epidemia in atto, la partecipazione alla sessione sarà consentita a un numero ristretto di partecipanti, secondo le indicazioni e le norme dell’ultimo Dpcm. La sessione viene trasmessa in diretta streaming sul sito “Chiesa di Napoli”, sulla pagina Facebook di Tv City e, in differita, sul canale televisivo 113 Tv City.