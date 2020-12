Maltempo: Coldiretti, Italia devastata da 12 nubifragi al giorno in dicembre

Sale il conto dei danni nelle città e nelle campagne provocati da un mese di dicembre segnato fino ad ora lungo la Penisola da ben 12 eventi estremi al giorno tra nevicate abbondanti, valanghe, grandinate, tornado, tempeste di fulmini e bombe d’acqua che hanno provocato esondazioni, allagamenti e frane e purtroppo anche vittime. È quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova ondata di maltempo di dicembre dopo un mese di novembre insolitamente mite e siccitoso.

Nelle campagne da nord a sud del Paese il maltempo – sottolinea Coldiretti – ha colpito a macchia di leopardo: aziende agricole finite sott’acqua, macchine e trattori nel fango, raccolti perduti in migliaia di ettari di coltivazioni allagate, alberi abbattuti dal vento, con neve, frane e smottamenti che rendono difficile la circolazione soprattutto nelle aree rurali. Sono incalcolabili i danni. I trattori degli agricoltori della Coldiretti sono mobilitati come spalaneve per pulire le strade in Veneto, ma difficoltà per neve e allagamenti diffusi sono segnalati anche in Friuli Venezia Giulia, mentre precipitazioni intense hanno colpito Campania e Sardegna. Solo per effetto dell’esondazione del Panaro – secondo Coldiretti – sono 4mila gli ettari di campagna modenese, per un totale di circa 200 aziende agricole, andati sott’acqua in uno dei territori più fertili della campagna modenese caratterizzata da coltivazioni a seminativi ma anche vigneti, frutteti e allevamenti di suini e bovini da latte per parmigiano reggiano. Danni anche in Versilia e in Puglia.

Ma non solo cambiamenti climatici: per Coldiretti 7 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni di fiumi. Una situazione alla quale non è estraneo il fatto che “il territorio è stato reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire oltre ¼ della terra coltivata (-28%)”.