Consiglio europeo: Michel (presidente) scrive ai 27 leader. Pandemia, al summit vaccini e progressiva eliminazione delle restrizioni

Charles Michel durante una videoconferenza (foto SIR/European Council)

“Sulla pandemia Covid-19, accogliamo con favore gli sviluppi positivi sui vaccini. Ciò non significa tuttavia che la pandemia sia finita. Ora possiamo intensificare i nostri preparativi per la diffusione e la distribuzione dei vaccini”. Lo scrive Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nella lettera appena recapitata ai 27 capi di Stato e di governo Ue che domani e venerdì prenderanno parte al summit. Michel lascia intendere, oltre alla necessità di coordinare gli interventi contro la pandemia, che ci potrà essere una progressiva eliminazione delle restrizioni, “anche per i viaggi”, ma solo “quando la situazione epidemiologica lo consentirà”. Poi, passando ai temi finanziari: “Sono fiducioso che si possa trovare un accordo su un pacchetto comune per consentire la rapida attuazione sia del Quadro finanziario pluriennale che del Recovery Fund”. “La nostra sessione pomeridiana” di domani, specifica, “sarà dedicata al cambiamento climatico. Un accordo su un obiettivo di riduzione delle emissioni migliorato di almeno il 55% entro il 2030 è alla nostra portata. Questo sarebbe un risultato importante e sosterrebbe la nostra pretesa di svolgere un ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico”.

“A cena vorrei che affrontassimo la nostra importante agenda internazionale. Dopo le elezioni, le nostre relazioni con gli Stati Uniti entreranno in una nuova fase e dovremmo gettare le basi per un partenariato forte e paritario. Come concordato in ottobre, torneremo anche alle relazioni con la Turchia”. Venerdì mattina “parleremo del vicinato meridionale”, ossia dell’area mediterranea. “È una regione chiave per i nostri interessi strategici e dovremmo esaminare come rilanciarla e conferirle una nuova dimensione”. Si parlerà quindi di sicurezza. “Gli attacchi terroristici delle ultime settimane hanno solo rafforzato la nostra determinazione a lavorare insieme contro il terrorismo, la radicalizzazione e l’estremismo violento. Ci concentreremo in particolare sulle misure operative che rafforzano ulteriormente la nostra cooperazione”, comprese quelle presentate oggi dalla Commissione. “Al termine del nostro incontro, saremo raggiunti dai presidenti della Bce e dell’Eurogruppo per un Vertice euro. Questa sarà un’opportunità per noi per discutere la situazione economica e fornire ulteriori orientamenti sull’Unione bancaria e l’Unione dei mercati dei capitali”.

Non da ultimo, “per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, i negoziati sono in corso sulla base del nostro mandato comune. Non è intenzione programmare una discussione in merito. Il presidente della Commissione ci informerà sullo stato dei lavori”.