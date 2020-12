Riconoscimenti: Milano, l’Ambrogino d’oro a suor Alfieri. “Voce autorevole nel diritto all’istruzione”

“Voce autorevole per chiunque si occupi del diritto all’istruzione dei più giovani, è stata e continua ad essere una strenua sostenitrice del sistema educativo integrato nell’ambito del quale scuole pubbliche, paritarie e private rappresentano i tasselli di un’offerta ampia e composita”. Con questa motivazione suor Anna Monia Alfieri, della congregazione Marcelline, referente Scuola per l’Unione delle superiori maggiori d’Italia, ha ricevuto a Milano, dalle mani del sindaco Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, il più alto riconoscimento che la città offre ai milanesi che si sono distinti in vari ambiti. Numerosi gli altri premiati.

I complimenti di tutti il mondo delle scuole paritarie vanno alla religiosa. “Collaborando alla conduzione del Gruppo di studio nazionale sulla parità scolastica della Camera dei deputati e partecipando in qualità di esperta a diversi Tavoli del Ministero dell’Istruzione – continuano le motivazioni del premio –, ha portato avanti l’istanza del pluralismo educativo, difendendo il diritto delle famiglie alla libertà di scelta nell’istruzione dei propri figli. Nelle numerose pubblicazioni che portano il suo nome ha lanciato sfide e obiettivi per la scuola pubblica – statale e paritaria – che immagina sempre più aperta e di qualità”.