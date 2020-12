Recovery Plan: De Palo (Forum Famiglie), “urge un Piano nazionale per la natalità”

“Abbiamo visto dalle prime indicazioni relative al Recovery Plan che sono previsti investimenti ingenti in innovazione e transizione ecologica. La prima innovazione da portare a casa, tuttavia, è la natalità e la transizione più urgente per il nostro Paese è quella che ci faccia passare da una demografia in perenne deficit verso una nuova primavera delle nascite”: lo ha dichiarato, ieri, il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

“Siamo convinti – aggiunge il presidente nazionale del Forum Famiglie – che all’interno dei progetti che formeranno il Recovery Plan debba esserci un Piano sulla natalità. Almeno una parte dei 209 miliardi di euro presi a prestito ai nostri figli andrebbero impiegati su questo. Ci chiediamo: l’alta velocità, la riqualificazione urbana per chi saranno se non ci saranno più utenti a fruirne? Il potenziamento della didattica e del diritto allo studio, l’aumento dei posti negli asili nido a chi serviranno se le scuole si svuoteranno e non ci saranno più bambini e ragazzi?”. Perciò, “accanto ai progetti che formeranno il Piano di ripresa e resilienza, è urgente varare un Piano nazionale per la natalità, la nuova questione sociale del Paese”, conclude De Palo.