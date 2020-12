Corruzione: Transparency International Italia, al via la campagna “Abbraccia la trasparenza”

“Abbraccia la trasparenza”. Con questo messaggio di condivisione e solidarietà, prende il via la campagna di crowdfunding promossa da Transparency International Italia nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro la corruzione indetta dalle Nazioni Unite.

La ricorrenza mondiale quest’anno ha un tema particolare: “Recover with integrity”. Il motto, ricorda una nota, “pone l’accento sulla necessità di riprendersi da questa pandemia che sta mettendo a dura prova il mondo intero, senza però perdere di vista i principi fondamentali sui quali si deve reggere una società democratica: trasparenza, integrità, accountability”.

Per questo motivo “Transparency International Italia intende attivare delle efficaci misure di monitoraggio e partecipazione civica per difendere dai corrotti le risorse che arriveranno dall’Europa per risollevare l’economia schiacciata dalla pandemia e per dare al nostro Paese un futuro più sostenibile”. Per fare tutto questo l’associazione ha bisogno anche di un aiuto da parte dei cittadini, che saranno costantemente tenuti informati degli obiettivi raggiunti.

La campagna “Abbraccia la trasparenza”, attiva fino al 9 gennaio 2021, si rivolge a tutti gli italiani che hanno a cuore il futuro del proprio Paese e che nonostante in questo periodo possano essere disillusi e sfiduciati nei confronti della politica e delle istituzioni, non hanno perso la speranza che la società civile possa fungere da baluardo contro gli abusi e le illegalità.

“Abbiamo scelto di lanciare la campagna Abbraccia la trasparenza ora, nonostante il periodo un po’ difficile per tutti, perché anche se la corruzione sembra essere passata in secondo piano nella lista dei problemi degli italiani, per noi resta sempre la priorità e anzi siamo preoccupati più che mai – dichiara Davide Del Monte, direttore di Transparency International Italia – perché è proprio nei periodi di emergenza che il fenomeno dilaga ancora più indisturbato e con la fase di ricostruzione post-pandemia alle porte e la gestione di un ammontare di risorse senza precedenti, non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione nemmeno un secondo. Per svolgere il nostro ruolo di ‘cani da guardia’ indipendenti delle istituzioni abbiamo bisogno del sostegno di tutti”.

Tra le attività che saranno portate avanti grazie alle donazioni ricevute, si sottolinea in particolare il lavoro di aiuto e accompagnamento di chi segnalerà casi di illeciti tramite il portale Allerta Anticorruzione, il supporto ai giornalisti e alle associazioni della società civile nelle richieste di trasparenza e accesso alle informazioni, e la raccolta e analisi dei casi di corruzione riportati dai media. Grazie a questo lavoro l’associazione sarà in grado di monitorare in modo più efficace la gestione delle risorse legate al Recovery Fund e agli investimenti post pandemia.