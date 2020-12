Diocesi: Asti, oggi corso on line sull’“Adeguamento liturgico della cattedrale”

“Adeguamento liturgico della cattedrale di Asti – informazione e formazione”. Sarà questo il tema del corso on line organizzato dalla diocesi di Asti, in collaborazione con l’Ordine provinciale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Apcc) e il settimanale “Gazzetta di Asti”, che si terrà oggi, mercoledì 9, dicembre dalle 14.30 alle 18.30.

L’evento, gratuito e in modalità webinar, sarà aperto dai saluti del vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, di don Gianluca Popolla, incaricato regionale del Piemonte per i beni culturali e l’edilizia di culto, e dell’architetto Fabio Musso, presidente dell’Ordine Appc della Provincia di Asti. Don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, parlerà de “I bandi di concorso nazionali per l’adeguamento liturgico delle cattedrali”. Seguiranno le relazioni di don Lorenzo Mortara, biblista e direttore ufficio diocesano Bce (“I luoghi liturgici a partire dalle Sacre Scritture”) e di don Simone Unere, liturgista (“Luoghi della celebrazione e teologia liturgica dopo il Concilio Vaticano II”). Sarà quindi la volta di Ezio Claudio Pia, dottore di ricerca in Storia medievale, che parlerà de “L’area della cattedrale nel tessuto urbano: un polo economico, politico e religioso tra età imperiale e medioevo”, mentre Luca Finco, dottorato in Beni architettonici e paesaggistici, tratterà il tema de “Lo studio della cattedrale affrontato con la prospettiva dell’architettura e dei materiali”. Prima del dibattito aperto ai contributi e alle domande dei partecipanti, don Simone Unere, liturgista, relazionerà su “Celebrare nella cattedrale”.