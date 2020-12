Papa Francesco: udienza, “invochiamo la protezione di San Giuseppe per la Chiesa”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ieri è stata pubblicata una lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, che 150 anni fa è stato dichiarato padre della Chiesa universale. L’ho intitolata: ‘Con cuore di padre'”. Ad annunciarlo ai fedeli collegati in streaming per seguire l’udienza di oggi è stato il Papa, prima dei saluti in lingua italiana. “Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, che lui ha custodito con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre”, ha proseguito il Pontefice: “Invochiamo la sua protezione per la Chiesa in questo nostro tempo e impariamo da lui a fare sempre con umiltà la volontà di Dio”. “Questo tempo di Avvento, avvicinandoci alla celebrazione del Natale, ci dispone ad aprire lo spirito alla luce del Mistero di Betlemme”, il saluto ai fedeli italiani: “L’attesa del Salvatore spinga ciascuno di voi ad essere sempre più decisi e generosi nel

corrispondere alle esigenze della vocazione cristiana”.