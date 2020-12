Diocesi: Milano, mons. Delpini in via Padova per la benedizione natalizia. Incontro con comunità multietnica e auguri ai musulmani

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si recherà venerdì 11 dicembre, dalle 17.30, in via Padova. Nel rispetto dei protocolli e delle norme di distanziamento sociale, “il gesto tipico delle festività natalizie – la benedizione delle famiglie – avverrà in una forma insolita: non nei singoli appartamenti, ma nella locale parrocchia e dai cortili di alcuni palazzi popolari”, spiega una nota. Inoltre la visita dell’arcivescovo sarà l’occasione per incontrare le diverse comunità etniche che popolano il quartiere. La visita dell’arcivescovo inizierà alle ore 17.30 dalla chiesa di San Giovanni Crisostomo, che proprio nei prossimi giorni celebra i 45 anni di consacrazione. In parrocchia mons. Delpini “incontrerà per un momento di preghiera le famiglie, i gruppi di catechismo, i giovani che stanno collaborando con la Caritas parrocchiale nella distribuzione degli alimenti alle famiglie indigenti, i membri del Consiglio parrocchiale e degli affari economici”. Dopo la preghiera, Delpini si sposterà nel parcheggio antistante la chiesa per benedire i tassisti e i negozianti di alcuni esercizi commerciali: “tra loro anche un fiorista bengalese e i titolari di un ristorante cinese”. Quindi, mons. Delpini entrerà al civico 109 e dal cortile, con un altoparlante, impartirà la benedizione alle famiglie affacciate alle finestre.

Poi, nei pressi di una macelleria islamica, al civico 115 l’arcivescovo consegnerà la Lettera di Natale per le famiglie islamiche al responsabile della Casa di cultura musulmana di via Padova, Mahmoud Asfa. Infine raggiungerà i caseggiati compresi tra via Tarabella 4, Cesana 3 e Palmanova 59, dove benedirà sempre dal cortile le famiglie e concluderà la visita rendendo omaggio al presepe allestito presso la propria sede dal comitato di inquilini “Cortili solidali”, il cui presidente, Gianni Para, è Ambrogino d’Oro per meriti sociali. In occasione della visita, gli inquilini dei palazzi raccoglieranno generi alimentari che consegneranno alla Caritas affinché siano distribuiti alle famiglie più povere.